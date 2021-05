Os Estados Unidos são partidários à realização de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito entre israelenses e palestinos "no começo da próxima semana", disse nesta quinta-feira (13) o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.



Diplomatas afirmaram anteriormente que Washington havia bloqueado a celebração de uma reunião de emergência do Conselho na sexta-feira. "Propomos fazê-lo no começo da próxima semana, espero que isso dê à diplomacia algum tempo para obter resultados", disse o secretário de Estado aos jornalistas.