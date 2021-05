Três foguetes foram disparados do sul do Líbano em direção a Israel nesta quinta-feira (13), informou uma fonte militar libanesa.



A origem dos disparos é desconhecida até o momento, mas duas fontes próximas ao Hezbollah informaram que o movimento armado libanês não está envolvido nos disparos. O exército israelense confirmou os disparos, mas afirmou que os foguetes caíram no Mediterrâneo.