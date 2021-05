SpaceX firma parceria com Google para desenvolver Internet via satélite

A SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk, anunciou nesta quinta-feira (13) que fará parceria com a Google para fornecer Internet de alta velocidade e serviços de computação remota para seus clientes, negócios e organizações.



Pelos termos do acordo, as estações terrestres de seus satélites Starlink serão instaladas nos centros de dados da Google, para facilitar o acesso à nuvem (computação remota) e à Internet.



A SpaceX está em processo de lançar seu serviço de Internet via satélite, que deverá permitir uma conexão de alta velocidade sem passar por infraestrutura terrestre.



"A combinação de alta velocidade e baixa latência do Starlink com a infraestrutura e os recursos da Google proporcionará às organizações em todo o mundo a conexão rápida e segura que elas esperam", disse Gwynne Shotwell, presidente e diretora operacional da SpaceX.



"Estamos orgulhosos de trabalhar com a Google para oferecer este acesso a empresas, organizações do setor público e muitos outros grupos em todo o mundo", acrescentou.



Urs Hölzle, vice-presidente de infraestrutura da Google Cloud, disse que a parceria permitirá que as organizações que usam a rede tenham "acesso fácil, seguro e rápido aos aplicativos e serviços de que precisam para manter suas equipes funcionando".



A SpaceX e o Google esperam que esta nova oferta esteja disponível no segundo semestre de 2021.



A empresa de Elon Musk está aguardando a aprovação das autoridades para seu serviço de Internet de alta velocidade para empresas e indivíduos por meio de sua rede de mais de 1.500 satélites Starlink.