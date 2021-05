Colonial Pipeline retoma lentamente entregas de gasolina nos EUA

A Colonial Pipeline, operadora de um enorme oleoduto vítima de um ciberataque no último fim de semana nos Estados Unidos, retomou nesta quinta-feira a entrega de gasolina na maioria de seus terminais, e a situação nos postos melhora, mas lentamente.



"Colonial Pipeline fez um progresso substancial no retorno às operações da rede de dutos e podemos dizer que a entrega do produto começou na maioria dos mercados que atendemos", disse a empresa em comunicado.



A rede de oleodutos de 8.800 km, a maior dos Estados Unidos para produtos refinados, atende toda a costa leste dos Estados Unidos a partir de refinarias instaladas no Golfo do México.



O pânico tomou conta de alguns motoristas que faziam longas filas para reabastecer nos postos de gasolina e a escassez se instalou em algumas cidades.



O abastecimento normal dos postos de gasolina pode demorar "várias semanas", segundo Patrick De Hann, analista do site especializado GasBuddy.



Após esse incidente, o preço da gasolina nos postos de gasolina subiu acima de US$ 3 o galão (3,8 litros) pela primeira vez desde 2014, de acordo com a associação automotiva AAA.



