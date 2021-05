Grupo Alibaba anuncia prejuízo trimestral de US$ 1,17bi após multa recorde

(foto: AFP / GREG BAKER)

O grupode internet Alibaba anunciou nesta quinta-feira (13/5) um prejuízo de 1,17 bilhão de dólares no último trimestre de seu ano fiscal, que inclui uma multarecorde na China., fundada por Jack Ma, foi acusada de abuso de posição dominante e recebeu a multa no mês passado de 18,2 bilhões de yuanes (2,78 bilhões de dólares), um valor que representa 4% de seu volume dede 2019.As agênciaspuniram o grupo por suas práticas comerciais consideradas desleais, especialmente sobre a exclusividade imposta aos comerciantes para vender seus produtos em suas plataformas, emde outros sites.Sem a, o Alibaba teria registrado um lucro de 26,21 bilhões de yuanes (mais de 4 bilhões de dólares), informou o grupo, que tem sede em Hangzhou (çeste).Apesar dos problemas com as autoridades chinesas, o Alibaba expressoupara 2021, "levando em consideração o potencial" do mercado chinês. O grupo espera alcançar uma receita de 930 bilhões de yuanes (144,2 bilhões de dólares).Alibaba também está presente no setor de, por meio da filial Ant Group, dona do Alipay, um aplicativo para smartphone muito utilizada na China para pagar as