Rússia enviará bilionário japonês à ISS em dezembro

O bilionário japonês Yusaku Maezawa e seu assistente Yozo Hirano serão os próximos turistas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), anunciou nesta quinta-feira a agência espacial russa Roscosmos, que prevê a viagem para 8 de dezembro.



"A duração da viagem espacial será de 12 dias", informa a agência em seu site oficial. O treinamento da tripulação começará em junho.



Além disso, o excêntrico bilionário japonês, que fez fortuna com a moda na internet, prevê que oito pessoas o acompanhem em uma viagem de turismo espacial ao redor da Lua, programada para 2023 com a SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk.



"Tenho muita curiosidade para ver como é a vida no espaço, então planejei descobrir por mim mesmo e compartilhar com o mundo em meu canal do YouTube", comentou Yusaku Maezawa em um comunicado da Space Adventures.



A retomada das viagens turísticas para a ISS organizadas pela Roscosmos acontece depois que, em 2020, a agência espacial russa perdeu o monopólio dos voos tripulados com o sucesso da SpaceX, o que a privou de uma parte importante de receita gerada pela compra de assentos por parte das agências espaciais americana e europeia.