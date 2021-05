O ministro israelense da Defesa, Benny Gantz, ordenou, nesta quinta-feira (13), a mobilização "massiva" de forças de segurança para cidades onde coabitam israelenses e palestinos com cidadania israelense, de modo a combater a violência interna registrada nos últimos dias.



"Estamos em uma situação de emergência (...) e agora é necessário reforçar maciçamente as forças no terreno", disse o ministro em um comunicado.



Ele informou ainda que convocará oficiais da reserva da guarda fronteiriça, que normalmente opera na Cisjordânia, território ocupado por Israel.