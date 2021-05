Arábia Saudita solta Bakr Bin Laden, ex-presidente do grupo Bin Laden

A Arábia Saudita soltou Bakr Bin Laden, ex-presidente da gigante do setor de construção civil Bin Laden e meio-irmão de Osama, mais de três anos após sua prisão como parte de um expurgo contra figuras proeminentes do reino - informaram pessoas próximas à AFP.



Bakr bin Laden se reuniu com sua família na cidade de Jidá, no Mar Vermelho, de acordo com dois amigos, que pediram para não serem identificados.



Não se sabe se a libertação do ex-líder do maior império de construção da Arábia Saudita é definitiva, disse uma das fontes.



"Ele foi posto em liberdade e lhe disseram para ficar em casa (...) Tem direito a receber visitas", acrescentou.



Sua família está "louca de alegria", disse a segunda fonte, esperando que essa soltura não seja temporária, por ocasião da festa do final do mês sagrado do Ramadã.



Até o momento, não foi possível obter contato com Bakr bin Laden, e as autoridades sauditas não responderam às perguntas da AFP nesta quinta-feira.



O empresário foi preso em novembro de 2017 com outros dois irmãos, Saad e Saleh, em um expurgo contra centenas de príncipes, ministros e empresários, como parte de uma campanha anticorrupção sem precedentes lançada pelo príncipe herdeiro, Mohamed Bin Salman. Essas pessoas ficaram detidas por semanas no luxuoso hotel Ritz-Carlton, em Riade.



Muitas delas, como Saad e Saleh, foram soltas depois, após acordos financeiros com o governo.



Segundo críticos do governo, com esta campanha, o príncipe herdeiro buscava, principalmente, reprimir as vozes dissidentes e possíveis rivais.



Nenhuma acusação foi tornada pública contra Bakr bin Laden, que negou ter cometido atos passíveis de punição.



O grupo Bin Laden, uma empresa familiar fundada em 1931 pelo pai do líder jihadista Osama Bin Laden (assassinado há dez anos em uma operação das forças especiais americanas), conseguiu se impor como um gigante da construção no reino petroleiro.