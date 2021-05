Tunísia, Noruega e China solicitaram a realização de uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira para tratar do tema do agravamento das hostilidades entre Israel e os palestinos, informaram fontes diplomáticas à AFP nesta quarta-feira (12).



A intenção destes países é que a reunião seja pública e conte com a participação de Israel e dos palestinos, disseram diplomatas à AFP nesta quarta. O Conselho já celebrou duas videoconferências a portas fechadas desde a segunda-feira, nas quais os Estados Unidos - um aliado próximo de Israel - se opôs à adoção de uma declaração conjunta que, segundo disse, não "ajudaria a desescalar" a situação.