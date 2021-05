Colonial Pipeline diz que operações em duto começaram a ser restauradas

A operadora do duto que foi fechado nos Estados Unidos após um ataque cibernético informou nesta quarta-feira, 12, que começou a reiniciar as operações. Segundo a Colonial Pipeline, o processo iniciou por volta das 18h de Brasília. A empresa alertou, contudo, que levará vários dias até que o sistema inteiro volte ao normal.



O fechamento do duto, que transporta combustíveis do Texas para o nordeste do país, estimulou a escassez de gasolina em alguns estados. "A Colonial movimentará o máximo de gasolina, diesel e combustível de aviação que for possível e continuará a fazê-lo até que os mercados voltem ao normal", garantiu a companhia. Fonte: Dow Jones Newswires