Colombianos voltam a protestar contra Duque, apesar de atos sangrentos

Milhares de manifestantes se mobilizam nesta quarta-feira (12) na Colômbia contra o governo e os abusos policiais, em meio à crise que eclodiu há duas semanas devido à deterioração social agravada pela pandemia.



Em Bogotá, Medellín e Cali, entre outras partes do país, avançam protestos que exigem novas políticas do presidente conservador Iván Duque, que tenta reduzir o mal-estar com ofertas como o ingresso gratuito nas universidades públicas.



"O que o país vive é uma situação de extrema desigualdade", afirmou Luis Carlos García, professor universitário de 35 anos, que saiu para protestar com seu filho de quatro anos nas ruas da capital colombiana. "E a única coisa que recebemos, quando dizemos legitimamente que isso não é justo, é a violência do Estado", declarou à AFP.



Já são 14 dias de mobilização social, com alguns mais intensos que outros, que levaram à morte de 42 pessoas (um agente das forças de segurança e 41 civis), segundo a Defensoria Pública.



Trata-se das manifestações mais violentas enfrentadas por qualquer governo recente neste país de 50 milhões de habitantes, empobrecido pela pandemia e onde a violência financiada pelo narcotráfico segue mesmo após o histórico acordo de paz com a extinta guerrilha das Farc.



No poder há quase três anos, Duque é alvo de enormes protestos desde 2019 e, após alguns períodos de trégua, provocou a ira popular com um projeto legislativo que determinava um aumento de impostos.



Por fim, pressionado pelo grito das ruas, teve que retirar a proposta com a qual tentava amenizar o efeito devastador da emergência de saúde que deixa quase 80 mil mortos em um ano.



No entanto, a reação das forças de segurança alimentou o descontentamento. Desde então, as manifestações se multiplicaram, sem uma agenda ou liderança definida. No fundo, reivindicam um país mais justo e um Estado mais solidário, sobretudo com jovens e idosos, e que garanta a vida e a segurança.



Na segunda-feira, Duque se reuniu com a organização de manifestantes de maior destaque, o Comitê da Greve, mas as partes não chegaram a um acordo para acalmar a crise, que paira sobre a Copa América 2021, prevista para acontecer no país e na Argentina entre 13 de junho e 10 de julho.



- Pelos "companheiros perdidos" -



ONGs documentaram vários abusos policiais e as denúncias ganharam eco na comunidade internacional, que, liderada pelos Estados Unidos, pediu moderação às forças públicas. Uma enxurrada de vídeos aponta para a suposta responsabilidade de policiais em ataques a tiros contra manifestantes, assim como de civis armados.



A organização Temblores registrou nessas duas semanas de distúrbios 1.956 casos de violência estatal, com 40 homicídios em que "o suposto agressor é membro da força pública".



Por sua vez, a assessora presidencial de Direitos Humanos e Assuntos Internacionais, Nancy Gutiérrez, reconheceu nesta quarta 35 óbitos "no âmbito da contingência social", incluindo vários cuja relação com os protestos ainda está sob investigação.



Relutante em admitir os excessos policiais, Duque afirma que a força pública tem agido com "absoluta obediência à Constituição", e que os abusos, "por condutas individuais" estão sendo "judicializados".



Segundo o presidente, há 65 ações disciplinares contra os agentes: 8 por homicídio, 11 por agressão física, 27 por abuso de autoridade e 19 por outras ações. Na segunda-feira, a polícia anunciou a suspensão de cinco policiais.



O presidente fez questão de apontar igualmente "as agressões que têm ocorrido contra membros da força pública".



Miguel Quiñones, um estudante universitário de 22 anos que saiu para protestar em Bogotá, espera uma mensagem mais contundente.



"Esperamos, primeiro, um pedido de desculpas a todos os companheiros perdidos; aos companheiros que estão nas ruas neste momento, a todas as famílias que tiveram o direito de protestar, o direito à vida violados (...) E então uma conversa séria, contundente com (...) Os grupos sociais", disse à AFP.



Com milhares de manifestantes nas ruas, o governo enfrenta não só uma pressão popular sem precedentes, mas também o risco de um colapso do sistema de saúde devido à multiplicação de infecções por covid-19 em meio a uma vacinação que cobriu até agora apenas 6,6% da população.