Críticas à gestão mundial da pandemia, que já causou mais de 250.000 mortes na Índia

Especialistas de um painel estabelecido pela OMS recomendaram nesta quarta-feira (12) uma vasta reforma dos sistemas de alerta e prevenção de futuras pandemias, depois de concluírem que a crise da covid-19, que já deixou mais de 3,3 milhões de mortes no mundo, poderia ter sido evitada.



Um relatório do painel independente considerou que a Organização Mundial da Saúde demorou muito para dar o alarme da catástrofe descrita como "Chernobyl do século XXI", que infectou quase 159 milhões de pessoas no mundo e devastou economias.



"Está claro que a combinação de más decisões estratégicas, falta de vontade de enfrentar as desigualdades e um sistema mal coordenado criou um coquetel tóxico que permitiu que a pandemia evoluísse para uma catastrófica crise humana", observou o relatório.



Segundo os especialistas, transcorreu "muito tempo" entre a notificação de um surto epidêmico na China, na segunda quinzena de dezembro de 2019, e a declaração, em 30 de janeiro, pela OMS, de uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, o mais alto nível de alarme.



O grupo de especialistas recomendou o estabelecimento de um novo sistema de vigilância global baseado na "transparência total".



"Propomos que a OMS possa publicar em tempo real todas as informações de que dispõe sem a autorização dos governos. É também necessário que os 194 países membros da ONU" lhe permitam "realizar uma investigação" onde houver um foco infeccioso, explicou Michel Kazatchkine, membro do painel independente.



O relatório conclama os países desenvolvidos, atualmente bem avançados na vacinação, a fornecer 1 bilhão de doses até setembro e outro 1 bilhão até meados de 2022 para os 92 países de baixa e média renda que se beneficiam do sistema de distribuição Covax.



- Abertura ao mundo -



Enquanto isso, os avanços nas campanhas de vacinação permitem antever um retorno progressivo à normalidade, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, o que alimenta o otimismo econômico.



Nesta quarta, a Comissão Europeia revisou em alta as projeções para o crescimento econômico da zona do euro: 4,3% do PIB em 2021 - contra uma expectativa de 3,8 e 4,4% em 2022 - ante 3,8% projetado em fevereiro.



Para isso, o turismo é fundamental. A Espanha espera atrair em 2021 cerca de 45 milhões de turistas estrangeiros e está se lançando especialmente para recuperar os britânicos, seu primeiro mercado.



"A Espanha está preparada para reabrir em breve para todo o mundo", disse o ministro do Turismo, Reyes Maroto.



Por sua vez, a Alemanha flexibilizou nesta quarta-feira as regras de quarentena para viajantes de alguns países classificados como "de risco", o que permitirá passar férias em lugares como Espanha, Itália ou Grécia, uma boa notícia às vésperas das férias de verão (boreal).



- Cadáveres no Ganges -



Enquanto a Europa olha para um futuro melhor, o vírus continua a causar estragos na Índia, com a variante local B.1.617 se espalhando para pelo menos 44 outros países, de acordo com a OMS.



O gigante asiático de 1,3 bilhão de habitantes reportou mais 4.205 mortes em 24 horas, elevando o número total de mortos para 254.197, de acordo com o balanço oficial.



Mas muitos especialistas estimam que a realidade é muito pior. "Mesmo um número três ou quatro vezes maior seria uma subestimação", comentou à AFP Anant Bhan, pesquisador em políticas de saúde e bioética.



Na Índia, país com um dos piores sistemas de saúde do mundo, seus hospitais lotados são incapazes de tratar todos os pacientes e os crematórios não conseguem lidar com o volume de cadáveres.



Cadáveres também foram vistos flutuando no rio sagrado Ganges, aumentando a preocupação com o interior da Índia rural, onde vivem dois terços da população.



Nesta quarta-feira, o número de corpos de supostas vítimas do vírus nas margens do Ganges, no estado de Bihar, no norte do país, chegou a 71, de acordo com as autoridades.



Muitos países suspenderam ou limitaram suas conexões com a Índia para evitar a propagação da variante B.1.617. Fora da Índia, o Reino Unido seria o país com mais casos da variante indiana.



Para conter a pandemia, vários países pediram vacinas aos Estados Unidos, a nação com mais mortes por covid - com mais de meio milhão de óbitos - e que, desde que Joe Biden chegou ao poder em janeiro, acelerou a vacinação.



O presidente americano prometeu distribuir 60 milhões de doses da AstraZeneca, com a Índia sendo um dos principais destinatários. Os Estados Unidos já emprestaram milhões de doses ao México e ao Canadá.



Mas a preocupação com o imunizante da AstraZeneca se espalhou para Canadá, Brasil e Noruega - que nesta quarta-feira desistiu de aplicá-lo.



Em contrapartida, as vacinas anticovid baseadas em tecnologia de RNA mensageiro, como as da e Moderna, parecem eficazes contra a variante indiana, informou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



ASTRAZENECA