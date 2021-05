EUA volta a bloquear declaração do Conselho de Segurança sobre conflito entre Israel e palestinos

O Conselho de Segurança da ONU realizou, nesta quarta-feira (12), outra reunião de emergência sobre o conflito entre israelenses e palestinos e se viu, mais uma vez, incapaz de chegar a um acordo para uma declaração diante da persistente oposição dos Estados Unidos, principal aliado do Estado hebreu - conforme relato de diplomatas ouvidos pela AFP.



Para os Estados Unidos, "o Conselho de Segurança mostra sua preocupação ao se reunir, não há necessidade de mais", disse um diplomata à AFP, pedindo para não ser identificado.



"Os Estados Unidos não parecem considerar uma declaração para ajudar em uma desescalada" do conflito, acrescentou outro diplomata, também sob condição de anonimato.



Segundo diferentes fontes, a maioria dos 15 membros do Conselho é favorável à adoção de uma declaração conjunta destinada a reduzir a tensão.



A AFP não conseguiu obter um comentário direto e imediato da missão dos Estados Unidos na ONU a este respeito.



Na segunda-feira (10), durante uma primeira reunião de emergência, os Estados Unidos já haviam rejeitado a adoção de um texto conjunto proposto por Tunísia, Noruega e China. Nele, pedia-se a ambas as partes que se abstenham de qualquer provocação.



O rascunho de declaração pedia "a Israel para parar as atividades de colonização, demolições e expulsões" de palestinos, "incluindo Jerusalém Oriental", entre outros pontos, de acordo com o documento ao qual a AFP teve acesso.



Confrontos entre grupos armados palestinos, que lançaram mais de mil foguetes para o território israelense, e Israel, que bombardeia intensamente a Faixa de Gaza, deixaram 58 mortos até o momento e aumentam os temores de um conflito em grande escala.