Papa comemora poder estar, de novo, entre os fiéis

O papa Francisco disse, nesta quarta-feira (12), estar "feliz" por voltar a ficar "cara a cara" com os fiéis, durante a primeira audiência geral com audiência que ele realiza em seis meses.



Nela, o papa argentino cumprimentou um bebê, autografou um livro, colocou um chapéu que alguém lhe presenteou e conversou com as crianças que lhe dedicaram desenhos durante a audiência realizada no pátio de São Damásio, dentro do palácio apostólico.



"Fico feliz em retomar este encontro cara a cara, porque lhes digo uma coisa: não é agradável falar para o nada, ou diante de uma câmera", confessou Francisco, falando com cerca de 300 pessoas, todas usando máscaras, ao contrário do pontífice, que evita usar por já estar vacinado.



O papa teve de suspender suas audiências gerais das quartas-feiras com os fiéis, devido à pandemia do coronavírus que atingiu a Itália desde o ano passado. Neste contexto de crise sanitária, passou a realizá-las por vídeo, da biblioteca do palácio pontifício.



Em setembro e outubro passados, voltou a realizá-las com o público, mas do pátio interno, com uma multidão limitada de 500 pessoas. Teve de suspendê-las mais uma vez por causa da segunda onda de contágios.



No encontro, o papa foi aplaudido, enquanto o público gritava: "papa Francisco, estamos com você!".



"Foi maravilhoso vê-lo de tão perto. Ele não estava com pressa", celebrou Helena, uma freira romana.



"Estava feliz por estar com a gente", completou.