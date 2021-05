O Parlamento francês aprovou o projeto de lei que estabelece a saída progressiva do estado de emergência e que inclui a criação de um polêmico "passe sanitário" para poder ingressar em determinados lugares.



O texto foi aprovado em primeira votação por 208 deputados a favor e 85 contrários. O projeto segue para o Senado em 18 de maio.



Estabelece um período de transição de 2 de junho até o fim de setembro, durante o qual o governo pode continuar exercendo os poderes de polícia da saúde que a oposição e alguns defensores das liberdades públicas consideram exorbitantes.



Além disso, prevê a criação de um certificado sanitário, digital ou em papel, que permitirá comparecer a eventos esportivos e outras atividades com muitas pessoas, mas não condicionará a entrada em restaurantes, cinemas ou lojas.



Trata-se de uma medida de acordo com "certificado verde" que a UE espera que entre em vigor no próximo mês para facilitar as viagens durante o verão.