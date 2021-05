Mais de 1.000 foguetes lançados de Gaza contra Israel desde segunda-feira

Os grupos palestinos de Gaza lançaram mais de 1.000 foguetes contra Israel desde segunda-feira à noite, quando os confrontos se tornaram mais intensos após alguns dias de distúrbios em Jerusalém, afirmou o exército israelense.



Quase 850 foguetes caíram em Israel ou foram interceptados pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro, informou o porta-voz do exército israelense, Jonathan Conricus.



Outros 200 foguetes caíram dentro da Faixa de Gaza, segundo o militar.



O número diz respeito aos lançamentos contabilizados desde 18H00 (12H00 de Brasília) de segunda-feira, quando o movimento islamita Hamas, que governa a Faixa de Gaza, disparou a primeira salva de foguetes contra Jerusalém.



Os foguetes palestinos deixaram cinco mortos e dezenas de feridos em Israel, de acordo com a polícia e os serviços de emergência.



Os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza provocaram as mortes de pelo menos 35 palestinos, incluindo 12 crianças, e deixaram mais de 230 feridos, de acordo com o balanço mais recente do ministério da Saúde do território palestino.



Os ataques israelenses mataram comandantes das unidades militares do Hamas e da Jihad Islâmica, o segundo maior grupo armado da Faixa de Gaza.



O exército de Israel informou nesta quarta-feira que interceptou um drone procedente da Faixa de Gaza.