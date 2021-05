Índia supera 250.000 mortos por covid-19

A Índia superou nesta quarta-feira (12) a marca de 250.000 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, que atualmente afeta com força o país de 1,3 bilhão de pessoas.



De acordo com os números do ministério da Saúde, 4.205 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o que eleva o balanço total de vítimas fatais a 254.197 desde o início da pandemia.



O país registrou quase 350.000 novos casos em apenas dia e o total de contágios acumulados alcança 23,3 milhões.



A pandemia parece estar diminuindo nas grandes cidades, mas o vírus está fora de controle no vasto interior rural da Índia, onde vivem dois terços da população.



Muitos especialistas acreditam que os números reais estão provavelmente subnotificados.



"O número de mortes é muito maior do que revelam os dados oficiais", declarou à AFP Anant Bhan, pesquisador independente de Política de Saúde e Bioética.



"Mesmo um número três ou quatro vezes maior estaria subestimado", completou.