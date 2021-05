Hamas diz ter disparado mais de 200 foguetes contra Israel em resposta a bombardeios em Gaza

O movimento islamita Hamas, no poder em Gaza, anunciou ter disparado mais de 200 foguetes ao território israelense em resposta aos bombardeios de Israel contra um prédio no centro do enclave palestino.



O braço armado do Hamas informou em um comunicado que está "disparando 110 foguetes contra a metrópole de Tel Aviv" e "100 foguetes" contra a cidade de Beerseva, "em represália à retomada dos bombardeios contra edifícios onde moram civis".



As sirenes de alerta dispararam na metrópole de Tel Aviv e em Beerseva, no sul do país, logo após esta informação, segundo o exército israelense.



O Hamas relatou a destruição, no centro de Gaza, de um prédio de nove andares que abrigava casas, empresas e uma estação de televisão local.



"Houve danos significativos na torre e nos prédios vizinhos", informou a rede de televisão do Hamas, a Al-Aqsa TV.



Segundo testemunhas, vários mísseis atingiram o prédio.



Estes novos disparos de foguetes segue outro realizado no fim de tarde na direção de Tel Aviv, que deixou um morto nos arredores da cidade.



No total, três israelenses perderam a vida e dezenas ficaram feridos desde segunda-feira por foguetes disparados da Faixa de Gaza.



Do lado palestino, pelo menos 32 pessoas morreram nos atentados israelenses contra Gaza, incluindo 10 menores, e mais de 220 feridos, de acordo com autoridades locais.



O emissário da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, alertou que Israel e o Hamas estão caminhando para uma "guerra em grande escala" e pediu que os confrontos cessassem "imediatamente".



Essa escalada de violência ocorre após vários dias de distúrbios em Jerusalém Oriental, um setor palestino da cidade ocupado ilegalmente e anexado por Israel, de acordo com a lei internacional. Os confrontos feriram centenas de pessoas nos últimos dias.