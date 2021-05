Trump acusa Biden de 'fraqueza' e 'falta de apoio a Israel'

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou nesta terça-feira (11) uma postura sólida a favor de Israel em meio a uma escalada de violência no Oriente Médio, acusando seu sucessor, Joe Biden, de "fraqueza" e "falta de apoio" ao Estado hebreu.



"Com Biden, o mundo está se tornando mais violento e instável porque a fraqueza de Biden e a falta de apoio a Israel está provocando novos ataques contra nossos aliados", disse o ex-presidente republicano em um comunicado.



Trump elogiou seu mandato como "a Presidência da Paz" e disse que enquanto ele esteve na Casa Branca, os adversários de Israel sabiam que "haveria uma rápida represália se Israel fosse atacado".



"Os Estados Unidos sempre devem apoiar Israel e deixar claro que os palestinos devem pôr fim à violência, ao terrorismo e aos ataques com foguetes, e deixar claro que os Estados Unidos sempre apoiarão firmemente o direito de Israel de se defender", afirmou.



Militantes palestinos do movimento islamita Hamas lançaram nesta terça-feira uma chuva de foguetes contra o centro econômico de Israel, Tel Aviv, em represália por um ataque israelense que destruiu um prédio de doze andares no centro da cidade de Gaza.



A forte escalada, desencadeada por distúrbios em Jerusalém, matou pelo menos 30 palestinos na Faixa de Gaza bloqueada por Israel, assim como três israelenses, e feriu outras centenas.



Nesta terça, o governo Biden pediu calma e moderação tanto a Israel quanto aos palestinos.



"Israel tem o direito de se defender. Ao mesmo tempo, os informes de mortes de civis são algo que lamentamos e que gostaríamos que cessasse", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.