Petróleo fecha em leve alta, enquanto oleodutos da Colonial Pipeline retomam operação

Os preços do petróleo subiram sutilmente nesta terça-feira (11) em um mercado que parece ter liberado as tensões à medida que as operações dos oleodutos da operadora americana Colonial Pipeline, vítima de um ciberataque externo, foram sendo retomadas.



Em Nova York, o preço do barril de "light sweet" (WTI) para entrega em junho fechou em alta de 0,55%, a 65,28 dólares.



Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 68,55 dólares, em alta de 0,34%.



Esta reação fraca depois do ciberataque resultou do fato de que "a Colonial declarou ter a intenção de restaurar suas operações em alguns dias, o que deveria limitar o impacto sobre os preços a curto prazo", resumiu Robbie Fraser, da Schneider Electric.



A empresa afirma que está monitorando de perto o nível de suas reservas e que as autoridades tomaram várias medidas emergenciais para mitigar o impacto do fechamento.



Mas as fotos das filas em postos de gasolina nos Estados Unidos se multiplicaram nas redes sociais.



Cerca de 7% dos postos no estado da Virgínia, 5% na Carolina do Norte e 4% na Geórgia estão ficando sem combustível atualmente, segundo um analista do site que se especializa em rastrear os preços da gasolina, o GasBuddy.



E o preço médio no país de um galão de gasolina (3,79 litros) está em 2,97 dólares, "seu nível mais alto desde 2018", informou o GasBuddy, lembrando que o custo de um tanque cheio teve um forte aumento desde o início do ano.



Para aliviar a situação, o governo de Joe Biden já concedeu a partir de domingo uma flexibilidade maior ao transporte rodoviário de produtos refinados.



E nesta terça, a Agência de proteção Ambiental (EPA) outorgou "uma isenção temporária para garantir que haja um fornecimento adequado de gasolina disponível nas áreas afetadas até que se possa restabelecer o abastecimento normal à região".



A medida da EPA suspende as regras de ar limpo que requerem que as áreas usem combustível com aditivos que tornam a gasolina menos poluente, mas também mais cara.



