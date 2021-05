Uma mulher morreu nesta terça-feira (11) na cidade israelense de Rishon Letzion, perto de Tel Aviv, após o impacto de um foguete lançado da Faixa de Gaza, informou a polícia israelense.



Com este óbito somam três as pessoas mortas durante o dia na chuva de foguetes disparados do enclave palestino. Desde a segunda-feira, mais de 500 foguetes foram lançados por diferentes grupos armados palestinos em Gaza.