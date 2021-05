EUA pede a Israel e palestinos que cessem mortes de civis

Os Estados Unidos pediram nesta terça-feira (11) tanto a Israel quanto aos palestinos o cessar de mortes de civis, o que considerou "profundamente lamentável" depois dos ataques aéreos do Estado hebreu em resposta ao lançamento de foguetes de Gaza.



"A perda de vidas do lado israelense, a perda de vidas do lado palestino é algo que lamentamos profundamente (...) Qualquer morte civil é profundamente lamentável, seja uma vida palestina ou israelense", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Israel tem o direito de se defender. Ao mesmo tempo, os boletins de mortes de civis são algo que lamentamos e gostaríamos que cessassem", acrescentou.



"Não queremos ver provocações. As provocações que temos visto resultaram em uma perda de vidas profundamente lamentável".



"Seguimos pedindo calma, seguimos pedindo a todas as partes que reduzam a escalada e ajam com moderação", acrescentou.



O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, falou nesta terça-feira por telefone com seu colega israelense, Gaby Ashkenazi, para "reiterar esta importante mensagem de desescalada", segundo seu porta-voz.



Ao menos 30 pessoas, inclusive crianças, morreram quando Israel atacou a Faixa de Gaza em resposta ao lançamento de foguetes do movimento islamita Hamas.



O Hamas, por sua vez, disse que seus ataques visavam a forçar as forças israelenses a sair da Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã.



A região de Jerusalém oriental, parte palestina da cidade ocupada e anexada por Israel, tem sido cenário há duas semanas de violentos enfrentamentos entre forças de segurança israelenses e palestinos. Um dos fatores de tensão é o destino de famílias palestinas no bairro de Sheij Jarrah, ameaçadas de expulsão para beneficiar o assentamento de colonos judeus.



No Canadá, que assim como os Estados Unidos é um aliado-chave de Israel, o primeiro-ministro Justin Trudeau qualificou a violência como "terrível".



"Deve haver uma desescalada de imediato. Precisamos ver um cessar da violência e dos ataques", disse Trudeau a jornalistas.



"Os ataques com foguetes do Hamas são absolutamente inaceitáveis. Também estamos muito preocupados com os assentamentos e os desalojamentos de palestinos", acrescentou.