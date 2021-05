Norte-americanos temem escassez de gasolina após ciberataque a rede de oleodutos

O ataque cibernético a uma grande rede de oleodutos nos Estados Unidos provocou temores de uma escassez de gasolina, levando a compras exageradas e à suspensão temporária pelo governo das regras antipoluição em três estados e na capital do país a fim de garantir o abastecimento.



Um ataque de ransomware à Colonial Pipeline na sexta-feira forçou a empresa a fechar toda a sua rede, mas especialistas do setor dizem que qualquer escassez de combustível será temporária.



A empresa, que transporta cerca de 45% dos combustíveis consumidos na costa leste do país, indicou que pretende restaurar a maior parte de suas atividades até o fim de semana.



A Colonial Pipeline afirma que está monitorando de perto o nível de suas reservas e que as autoridades tomaram várias medidas de emergência para mitigar o impacto do fechamento.



Ainda assim, as fotos de filas em frente aos postos de gasolina se multiplicavam nas redes sociais. Cerca de 7% dos postos na Virgínia, 5% na Carolina do Norte e 4% na Geórgia estão ficando sem combustível, segundo um analista do GasBuddy, site especializado em rastrear os preços da gasolina.



E o preço médio no país do galão de gasolina (3,79 litros) está em 2,97 dólares, "seu nível mais alto desde 2018", disse a GasBuddy, lembrando que o custo de um tanque cheio subiu fortemente desde o início do ano.



- Isenção temporária -



Alguns temem que a interrupção da Colonial Pipeline provoque um aumento dos preços da gasolina um pouco antes do feriado do Memorial Day em 31 de maio, o início não oficial da temporada de viagens de verão.



Para aliviar a situação, o governo de Joe Biden já concedeu, a partir de domingo, maior flexibilidade para o transporte rodoviário de produtos refinados.



Além disso, nesta terça-feira, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) concedeu "uma isenção temporária para garantir que haja um abastecimento adequado de gasolina disponível nas áreas afetadas até que possa ser restaurado o abastecimento normal para a região."



A medida da EPA suspende as regras de ar limpo que exigem que as áreas urbanas usem combustível com aditivos que tornam a gasolina menos poluente, mas também mais cara.



A isenção "é necessária para tomar medidas para minimizar ou evitar a interrupção do fornecimento adequado de gasolina aos consumidores", explicou o administrador da agência, Michael Regan.



Essa dispensa permanecerá em vigor até 18 de maio e se refere à capital federal Washington, bem como aos estados de Maryland, Pensilvânia e Virgínia.



- "Não há razão para medo" -



No entanto, os especialistas do mercado de petróleo não estão em pânico: o preço do contrato de referência da gasolina negociado em Nova York subiu temporariamente na noite de domingo, mas desde então caiu abaixo do nível de sexta-feira, antes do anúncio do ciberataque.



"Os preços que os postos pagam pela gasolina aumentaram apenas alguns centavos hoje em todo o sudeste dos Estados Unidos", disse o analista Patrick De Haan no Twitter. "Não há razão para medo."



John Catsimatidis, diretor da United Refining Company, que processa mais de 70 mil barris de petróleo por dia e possui mais de 400 postos de combustível na área de Nova York, afirmou na segunda-feira que a interrupção da Colonial Pipeline elevará os preços, estimando um aumento de "pelo menos quatro centavos por galão".



Mas, segundo o porta-voz da Shell, Curtis Smith, "ainda é muito cedo para saber os possíveis impactos no fluxo de produtos".



O FBI identificou o grupo DarkSide como responsável pelo "ransomware" usado no ataque, ou seja, um programa que realiza uma espécie de sequestro: se aproveita de falhas de segurança para criptografar sistemas digitais e exigir pagamentos em troca de desbloqueá-los.



A maior operadora de oleodutos de produtos refinados dos Estados Unidos envia gasolina e combustível de aviação da costa do Golfo do Texas para a populosa costa leste através de 8.850 quilômetros de dutos, que atendem 50 milhões de consumidores.