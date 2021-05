Palestino morre atingido por tiros do exército israelense na Cisjordânia

Um palestino morreu e outro ficou ferido nesta terça-feira (11) no norte da Cisjordânia ocupada por disparos de forças israelenses, informou à AFP uma fonte dos serviços de segurança palestinos.



Ambos são membros do serviços de inteligência palestinos e foram feridos em um controle militar israelense perto de Nablus, segundo a fonte, que não deu maiores detalhes.



O exército israelense informou anteriormente sobre uma "tentativa de disparos de um carro no cruzamento de Tapuah", perto de Nablus. "Os atacantes foram neutralizados no local", disse, destacando que não houve vítimas do lado israelense.



O incidente ocorre em um contexto de violência em Israel, nos Territórios palestinos e na Faixa de Gaza.



Os enfrentamentos, especialmente violentos em Jerusalém oriental ocupada pelas forças israelenses, provocaram o lançamento de centenas de foguetes de Gaza em direção ao território israelense.



As represálias aéreas de Israel causaram pelo menos 28 mortos em Gaza, e os foguetes, lançados por grupos armados palestinos, especialmente o movimento islamita Hamas, provocaram até agora três vítimas fatais em Israel.