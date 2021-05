Movimento Hamas anuncia ter lançado 130 foguetes contra Tel Aviv

O movimento islamita Hamas afirmou nesta terça-feira (11) ter disparado 130 foguetes contra a cidade israelense de Tel Aviv, onde soaram alertas antiaéreos.



O Hamas informou ter lançado este ataque maciço em resposta à destruição por Israel de um prédio de 12 andares em Gaza no qual dirigentes do movimento armado tinham escritórios.



As autoridades israelenses não informaram sobre vítimas até o momento, nem quantos foguetes foram interceptados pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro.



Um porta-voz da polícia israelense, Mickey Rosenfeld, explicou à AFP que um dos disparos impactou um ônibus vazio em Holon, ao sul de Tel Aviv, enquanto outro foguete caiu em Rishon Letzion, no centro do país.



Uma organização de emergências sanitárias, a Magen David Adom, informou que três pessoas tinham sido hospitalizadas em Holon: uma menina de 5 anos e duas mulheres - uma de 50 e outra de 30.