Eslováquia suspende vacinação com a primeira dose de AstraZeneca

A Eslováquia suspendeu a vacinação com a primeira dose da AstraZeneca nesta terça-feira(11), após anunciar que estava examinando o caso de um paciente que morreu de coágulo sanguíneo após receber o produto.



"Apenas as pessoas que aguardam a segunda dose serão vacinadas com AstraZeneca. O uso da vacina desta empresa para as primeiras doses foi suspenso", afirmou o Ministério da Saúde em nota.



O ministro da Saúde, Vladimir Lengvarski, havia antecipado na semana passada que a Eslováquia revisaria sua estratégia de vacinação após um coágulo fatal em um paciente que recebeu a vacina AstraZeneca.



Vários outros países da União Europeia limitaram a vacinação com AstraZeneca aos idosos, depois que uma ligação foi estabelecida entre a vacina e coágulos sanguíneos muito raros, mas frequentemente fatais.



A Dinamarca abandonou completamente a vacina, enquanto especialistas britânicos recomendaram uma vacina alternativa para pessoas com menos de 40 anos de idade.



Na terça-feira, vários estados brasileiros, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, anunciaram que vão suspender a vacinação de gestantes com a AstraZeneca.