O Washington Post nomeia uma mulher pela primeira vez para dirigir o jornal

O Washington Post nomeou a jornalista Sally Buzbee como diretora editorial, tornando-a a primeira mulher a dirigir a redação do jornal americano.



Buzbee, de 55 anos, passou a maior parte de sua carreira profissional na agência de notícias Associated Press, da qual é editora executiva e vice-presidente sênior.



Ele substituirá Martin Baron, que se aposentou em fevereiro, após oito anos à frente do jornal.



Buzbee será a primeira mulher a ocupar a principal função editorial do Post desde sua fundação em 1877. Entre seus ex-editores históricos está Ben Bradlee, que desempenhou esse papel durante o escândalo Watergate no início dos anos 1970.



"É emocionante ingressar nesta organização em um momento de crescimento e inovação", disse Buzbee ao Post após exaltar o "rico legado" do veículo.



O editor Fred Ryan, que anunciou a contratação, disse que o jornal "procura alguém inclinado ao jornalismo corajoso que tem sido a marca registrada do Post e que possa estender nossa audiência para notícias nos Estados Unidos e no exterior".



O jornal anunciou planos de abrir novos escritórios em Sydney e Bogotá, para um total de 26 fora dos Estados Unidos.



Buzbee é a primeira escolhida para o cargo desde que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, comprou o Post da família Graham em 2013.