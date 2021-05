Tiroteio em escola na região central da Rússia deixa nove mortos

Ao menos nove pessoas morreram nesta terça-feira (11) em um tiroteio em uma escola de Kazan, cidade da região central da Rússia, informaram as agências de notícias Interfax e Ria Novosti.



Um dos atiradores foi morto, aparentemente em uma ação das forças de segurança, e o outro foi detido.



"O segundo agressor que atacou a escola em Kazan e que estava entrincheirado no edifício foi morto", declarou uma fonte das forças de segurança à agência TASS.



De acordo com os serviços de emergência citados pela agência Interfax, ao menos oito estudantes e um professor morreram no ataque.



A agência TASS informou que 10 pessoas ficaram feridas e quatro foram hospitalizadas.



"As forças de segurança prenderam um adolescente suspeito de ser o autor do tiroteio", afirmou uma fonte policial citada pela Ria Novosti.



As imagens exibidas por emissoras de televisão mostram dezenas de pessoas do lado de fora do centro de ensino, que foi isolado por policiais e bombeiros.



"Escutamos uma explosão dentro da escola, observamos muita fumaça", disse uma testemunha.



"Estava na aula, ouvi uma explosão e depois tiros", confirmou uma professora.



As medidas de segurança foram reforçadas por precaução em outras escolas da região.