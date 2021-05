Guatemala ajuda crianças migrantes abandonadas por traficantes na fronteira dos EUA

O governo da Guatemala anunciou nesta segunda-feira (10) que está ajudando duas meninas guatemaltecas e três hondurenhas, incluindo uma bebê, que foram localizadas no domingo pela patrulha de fronteira dos Estados Unidos depois de serem abandonadas por traficantes, informou a chancelaria local.



As garotas "foram abandonadas por 'coiotes' nas margens do Rio Grande e resgatadas por agentes da Patrulha de Fronteira norte-americana (...) nas proximidades de Eagle Pass", no estado do Texas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Guatemala em um comunicado.



Segundo as autoridades, as guatemaltecas são as irmãs Valeria Yamileth e Ashlei Mariana Sánchez Soto, de 11 meses e cinco anos de idade, respectivamente. A última tinha febre e foi levada ao hospital, mas está "estável".



Vicky Castillo, porta-voz da chancelaria, afirmou que, de acordo com a patrulha, a menina de 11 meses "tinha escrito de caneta (...) em sua fralda" o telefone de contato de um parente nos EUA.



"Os consulados da Guatemala em Del Río e McAllen, Texas, coordenam ações conjuntas para dar todo o apoio e proteção consular necessários às menores, realizando a respectiva documentação e dando total acompanhamento ao caso", acrescentou o comunicado.



O caso ocorre em meio a uma crise regional devido à chegada em massa de migrantes à fronteira sul dos EUA, principalmente de centro-americanos que fogem da pobreza e da violência, muitos na esperança de encontrar melhores oportunidades com a chegada ao poder de Joe Biden.



Para enfrentar as causas que motivam a migração ilegal, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tem prevista para o começo de junho uma viagem ao México e à Guatemala.