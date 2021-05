Novavax anuncia atrasos em autorizações e produção de vacinas

A Novavax adiou os planos de buscar autorizações regulatórias para sua vacina contra a covid-19, enquanto a escassez de matérias-primas está retardando o aumento da produção de doses, anunciou a empresa. A demora pode atrasar os esforços para aumentar as vacinações nos países em desenvolvimento, que têm lidado com doses limitadas e aguardam ansiosamente pela da Novavax.



Anteriormente, a Novavax disse que esperava concluir os pedidos de autorizações regulatórias de sua vacina nos EUA, no Reino Unido e em outros países europeus até o final de junho. Hoje, a empresa disse que espera concluir esses registros até o final de setembro.



A Novavax disse que também adiou o cronograma para quando espera atingir a produção total de cerca de 150 milhões de doses por mês, para o quarto trimestre deste ano a partir de uma meta anterior do terceiro trimestre.



Fonte: Dow Jones Newswires.