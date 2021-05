Governador da Califórnia anuncia plano de estímulo de US$ 100 bilhões

Alívios fiscais para dois terços dos moradores, ajuda para pagar aluguéis e contas atrasadas: o governador da Flórida, Gavin Newson, revelou nesta segunda-feira (10) as primeiras medidas de um plano de 100 bilhões de dólares para impulsionar a economia de seu estado após a pandemia.



"Podemos implementar um plano de reativação do estado da Califórnia e o primeiro anúncio é um alívio fiscal de 12 bilhões de dólares", explicou o governador democrata.



Este alívio se traduzirá em cheques enviados às famílias que têm renda anual inferior a 75.000 dólares. Assim, ao menos dois terços dos californianos receberão um cheque de pelo menos US$ 600, com US$ 500 adicionais para as famílias com filhos.



Outros US$ 5 bilhões serão destinados a ajudar famílias modestas que alugam suas casas e estão com os pagamentos atrasados.



O plano que Newson proporá na sexta-feira aos parlamentares californianos também prevê até 2 bilhões de dólares em ajuda às famílias vulneráveis para pagar contas de água, gás e energia elétrica.



Este plano é anunciado em um momento em que o governador enfrenta um referendo sobre sua revogação, que obteve o número de assinaturas necessário e poderá ser organizado no outono no hemisfério norte.