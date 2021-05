FBI confirma que DarkSide está por trás de ataques cibernéticos a duto

O FBI confirmou nesta segunda-feira, 10, que o ataque hacker contra os sistemas de um oleoduto na Costa Leste do país foram causados por um grupo conhecido por DarkSide. Em comunicado, o Bureau chamou a ação contra a Colonial Pipeline de ransomware, denominação para um tipo de código que tenta apreender sistemas de computador e exigir pagamento da vítima para desbloqueá-los. As investigações prosseguem junto ao governo e a empresa, segundo o FBI.



Ataques cibernéticos visando infraestrutura crítica ou empresas-chave, alguns com suspeitas de atores estrangeiros, se tornaram uma área de crescente preocupação para as autoridades de segurança nacional dos EUA. Nos últimos meses, houve aumento de avisos sobre esses hackers. O número de incidentes de ransomware cresceu dramaticamente durante a pandemia de coronavírus, dizem os especialistas em segurança cibernética, visando escolas, hospitais e empresas.