Novos confrontos eclodiram na noite desta segunda-feira(10) entre palestinos e policiais israelenses na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, de acordo com um jornalista da AFP, que observou feridos.



De acordo com esta fonte, dezenas de palestinos dispararam projéteis contra as forças de segurança israelenses que usaram granadas ensurdecedoras e balas de borracha para tentar dispersar a multidão.