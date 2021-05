Pelo menos vinte palestinos, incluindo nove crianças, foram mortos nesta segunda-feira(10) em ataques israelenses na Faixa de Gaza em resposta aos disparos de foguetes do enclave palestino, informaram as autoridades locais.



De acordo com um balanço atualizado do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, pelo menos 20 pessoas morreram e 65 ficaram feridas.



O movimento Hamas, no poder no enclave, relatou anteriormente a morte de um de seus comandantes em um desses ataques.