Um navio da Marinha dos Estados Unidos disparou tiros de advertência contra navios de ataque iranianos que se aproximavam de um submarino dos EUA e seus navios de escolta no Estreito de Ormuz, informou o Pentágono.



No segundo desses incidentes em duas semanas, 13 navios rápidos da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica abordaram sete navios da Marinha dos EUA em alta velocidade.



Quando estavam a 137 metros de distância, um dos navios americanos lançou dois disparos de 30 tiros até que se afastaram, disse John Kirby, porta-voz do Pentágono.