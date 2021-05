Localizada uma jovem baleia perdida no Tâmisa

Socorristas britânicos devolveram, nesta segunda-feira (10), uma jovem baleia encalhada nas margens do rio Tâmisa, mas o animal perdido não está fora de perigo, porque mais tarde foi visto nadando contra o rio.



A baleia, que mede entre três e quatro metros, foi avistada pela primeira vez no domingo no sudoeste de Londres, encalhada em uma área que controla o fluxo de água.



Um veterinário a examinou em busca de possíveis lesões ou falta de peso, antes que o Royal National Lifeboat Institute (RNLI) interpusesse para desencalha-la, sob os aplausos de centenas de espectadores, e devolvê-la ao rio na manhã de segunda-feira.



No entanto, o cetáceo conseguiu escapar quando as equipes de resgate "o levaram para uma parte mais profunda do rio" com a ajuda de uma almofada inflável, explicou uma porta-voz da RNLI.



Desde então, a baleia foi vista primeiro indo para o leste, onde o Mar do Norte se encontra, e depois para o outro lado, rio acima.



É um "incidente muito raro e incomum", disse o comandante do Corpo de Bombeiros de Londres, Glen Nicolaides.



"Não pudemos acreditar quando vimos o pobre animal, algo assim não acontece todos os dias", disse à AFP Jake Manketo, um morador da região.



Entre as menores baleias, a baleia minke geralmente atinge 10 metros de comprimento na idade adulta e vive no norte dos oceanos Atlântico e Pacífico, mas já foi encontrada em lugares tão distantes quanto o Ártico e o equador.



Em janeiro de 2006, uma grande baleia foi encontrada encalhada no rio Tamisa, o que gerou enorme interesse, e morreu enquanto era devolvida ao mar.