COVID-19: Europa prossegue com a flexibilização após queda de casos

(foto: AFP / RIJASOLO)

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

O Reino Unido se prepara para anunciar nesta segunda-feira (10/5) o fim de váriasanticovid, seguindo os passos de outros países europeus.As campanhas de vacinação em vários países ocidentais permitem aosiniciar uma tímida reabertura, enquanto em algumas regiões do, especialmente na Índia, o vírus continua provocando estragos.A pandemia de COVID-19 matou quase 3,3 milhões deno mundo e infectou 158 milhões, de acordo com um balanço da AFP com base emoficiais dos países.No Reino Unido, o país mais afetado da Europa com 127.000 vítimas fatais, o primeiro-ministro Boris Johnson deve confirmar à tarde novasdas medidas restritivas a partir de 17 de maio.Os britânicos devem ser autorizados a organizarem locais fechados com até seis. Pubs e restaurantes poderão atender nos salões, após a reabertura das áreas a céu aberto.Desde o início da campanha de vacinação em dezembro, mais de 35 milhões dos 68 milhões de britânicos receberam pelo menos uma dose decontra a COVID.Na Espanha, o estado de alerta sanitário chegou ao fim no domingo. Os cidadãos forama sair de suas regiões ou aencontros nas ruas.Mas as imagens de pessoas celebrando e bebendo nas ruas de Madri e Barcelona, muitas delas sem máscara oude segurança, provocaram ume reações da classe política."O fim do direito de exceção não significa o fim das restrições. A ameaça do vírus. Por isto as autoridades devem seguir atuando e os cidadãos secom responsabilidade", escreveu o ministro da Justiça, Juan Carlos Campo, em um artigo publicado no jornal El País.Na Alemanha, mais de sete milhões de pessoassão beneficiadas pela flexibilização das normas sanitárias, comoem grupo ou entrar em qualquer loja sem a necessidade de apresentar um teste negativo.A suspensão progressiva dasenvolve todos os âmbitos na Europa. A Grécia reabriu nesta segunda-feira todas as escolas que estavam fechadas há seis meses eo início da lucrativaturística em 15 de maio.Em Ravena (norte da Itália), a Filarmônica de Viena enviou uma mensagem de amor no domingo à noite ao retomar as apresentações diante do público. "Foi emocionante. Voltar a receber público no teatro", afirmou o prefeito, Michele De Pascale.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.