A Alemanha anunciou nesta segunda-feira (10) que liberou o acesso à vacina anticovid da farmacêutica americana Johnson & Johnson (J&J;) para todos os adultos, ao acabar com a restrição para idosos por potenciais efeitos colaterais.



Como a maioria das pessoas com mais de 60 anos devem estar vacinadas até junho, o ministro da Saúde, Jens Spahn, disse que as autoridades alemãs suspenderam a restrição às vacinas da J&J; para os adultos mais velhos pela rara possibilidade de sofrer trombose.



As pessoas jovens poderão optar por esta vacina depois de uma consulta com seu médico, disse Spahn.



JOHNSON & JOHNSON