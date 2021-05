Seis pessoas morreram e outras seis ficaram feridas no domingo em um atentado suicida contra uma delegacia de Mogadíscio, informou a polícia.



O ataque aconteceu em Warberi, zona sul da cidade, na rodovia de Maka al Mukaram.



"Seis pessoas - quatro civis e dois policiais - morreram no ataque executado contra a delegacia", declarou o porta-voz da polícia Sadik Dudishe.



Entre as vítimas fatais está um delegado.



O atentado não foi reivindicado, mas a capital somali é cenário frequente de ataques do grupo Al Shabaab, que almeja derrubar o governo federal somali desde 2007.