Tiroteio em festa de aniversário deixa sete mortos nos EUA

Um homem abriu fogo neste domingo (9) em uma festa de aniversário no Colorado, matando seis pessoas antes de cometer suicídio, informou a polícia americana.



A polícia de Colorado Springs respondeu a uma chamada de emergência na manhã deste domingo em um estacionamento de trailers, onde encontraram seis adultos mortos a tiros e um homem adulto gravemente ferido.



O ferido foi levado a um hospital local, onde não resistiu.



As investigações preliminares revelaram que as famílias se reuniram para uma festa de aniversário dentro de um dos trailers quando ocorreu o tiroteio.



"O suspeito, namorado de uma das vítimas, dirigiu até a residência, entrou e começou a atirar nas pessoas na festa antes de tirar a própria vida", explicou a polícia em nota. "Ainda estamos investigando para determinar o motivo."



Nenhuma das crianças que estavam na festa de aniversário ficou ferida no ataque, segundo a polícia.



As autoridades não divulgaram as identidades das vítimas.



"Os policiais que responderam ao chamado e os investigadores que ainda estavam no local ficaram incrivelmente chocados", revelou o chefe de polícia de Colorado Springs, Vince Niski."Isso é algo que você espera que nunca aconteça em sua própria comunidade."



O prefeito de Colorado Springs, John Suthers, disse que esse "ato de violência sem sentido" chocou a comunidade e pediu orações pelas vítimas, suas famílias e os primeiros socorristas.



O governador do estado, Jared Polis, afirmou que foi um ato "devastador".



Este foi o terceiro tiroteio em massa em Colorado Springs desde outubro de 2015, incluindo um massacre durante o Halloween e um ataque a uma clínica de planejamento familiar, relembrou a mídia local.



Os Estados Unidos foram palco de uma série de tiroteios em massa nas últimas semanas, incluindo um ocorrido em uma unidade da FedEx em Indianápolis, outro em escritórios na Califórnia, um terceiro em um supermercado em Boulder, Colorado, e outro em casas de massagem em Atlanta.



No mês passado, o presidente Joe Biden chamou a violência armada de uma "epidemia" e um "constrangimento internacional" para seu país.



Em 2020, houve mais de 43.000 mortes por armas de fogo nos Estados Unidos, de acordo com o Gun Violence Archive.