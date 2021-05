O Talibã anunciou nesta segunda-feira (10, domingo de Brasília) um cessar-fogo de três dias no Afeganistão para o feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã, dois dias após um ataque a uma escola que matou mais de 50 pessoas e que o o governo atribui ao grupo extremista.



"Os mujahideen dos emirados islâmicos (o Talibã) receberam ordens de cessar todos os ataques ao inimigo em todo o país do primeiro ao terceiro dia do Eid", uma celebração cuja data depende da posição da Lua, segundo um declaração dos insurgentes.