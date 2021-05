Marinha americana intercepta embarcação apátrida carregada de armas no Mar da Arábia

A V Frota da Marinha dos Estados Unidos informou neste domingo (9) que havia confiscado um enorme carregamento de armas ilícitas russas e chinesas de um 'dhow' sem bandeira, que navegava em águas internacionais no Mar da Arábia do Norte.



Esta frota, que tem como base o Bahrein, indicou que o cruzeiro de mísseis teleguiados "USS Monterey" interceptou o navio e descobriu a carga escondida durante um embarque de rotina, numa operação que durou dois dias, em 6 e 7 de maio.



"O carregamento de armas incluiu dezenas de mísseis antitanque russos de tecnologia avançada, milhares de fuzis de assalto chineses Tipo 56 e centenas de metralhadoras PKM, rifles para francoatiradores e lança granadas propelidos por foguetes", informou a US Navy em um comunicado.



As armas permaneceram sob custódia dos Estados Unidos, enquanto sua origem e destino pretendido estão sendo investigados.



Além disso, a V Frota indicou que o "USS Monterey" permaneceu em operação por 36 horas, proporcionando segurança às equipes de embarque.



"Depois de levada toda a carga ilícita, foi estudada a navegabilidade do dhow e, após ser questionada, a tripulação recebeu comida e água, ela que foi liberada", acrescenta.



O comunicado não menciona de onde o navio poderia ter vindo, mas observou que patrulhas regulares da marinha americana na região "interceptam o transporte de carga ilícita, que muitas vezes financiam o terrorismo ou atividades ilegais".