Comissão Europeia não renova pedido de vacinas produzidas pela AstraZeneca

A Comissão Europeia não renovou o pedido por vacinas contra a covid-19 produzidas pela AstraZeneca, anunciou o comissário do Mercado Interno da União Europeia, Thierry Breton. "Não renovamos o pedido para depois de junho. Veremos o que vai acontecer em seguida", disse Thierry Breton à rádio francesa France Inter.



O anúncio foi feito um dia depois que a União Europeia anunciou um acordo com a Pfizer-BioNTech, que prevê a extensão de contrato com inclusão de um total de até 1,8 bilhão de doses até 2023.



A vacina AstraZeneca foi fundamental para a campanha de imunização da Europa e um pilar na estratégia global para levar vacinas para países mais pobres, uma vez que é mais barata e mais fácil de usar do que a vacina da Pfizer. Mas o ritmo lento das entregas frustrou os europeus, que responsabilizaram a empresa por atrasar parcialmente o lançamento da vacina.



A Grã-Bretanha fez da vacina AstraZeneca a peça central de sua campanha de vacinação bem-sucedida.



Fonte: Associated Press