Rússia defenderá 'firmemente' seus interesses, diz Putin ao comemorar a vitória de 1945

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu neste domingo (9) que seu país defenderá "firmemente" seus interesses geopolíticos, na celebração que marca a vitória sobre o nazismo em 1945 e em um momento de crescentes tensões russo-ocidentais.



"A Rússia defende incessantemente o direito internacional. Ao mesmo tempo, defenderemos firmemente nossos interesses nacionais e garantiremos a segurança de nosso povo", declarou Putin, diante de centenas de militares em uniforme de gala reunidos na Praça Vermelha.



Putin garantiu que as ideias nascidas do nazismo "se atualizam" e que há um retorno dos "discursos racistas, de superioridade nacional, de antissemitismo e de russofobia".



O presidente russo não especificou o alvo de suas críticas, mas há anos não para de acusar as forças nacionalistas de ganhar influência na vizinha Ucrânia, da qual anexou a península da Crimeia em 2014, após uma revolução pró-Ocidente.



Além disso, Putin sistematicamente acusa seus rivais americanos e europeus de políticas antirrussas, rejeitando as acusações contra o seu governo, que foi sancionado em várias ocasiões por ciberataques, repressão da oposição, seu papel no conflito na Ucrânia ou escândalos de espionagem.



Outra fonte de discórdia é a imposição de sanções ocidentais a altos funcionários russos pelo envenenamento, em agosto de 2020, do principal crítico do Kremlin, Alexei Navalny, que foi preso no início deste ano.



Este ano, o desfile militar de 9 de maio é realizado em um contexto de novas tensões, após o destacamento em abril de dezenas de milhares de soldados russos na fronteira com a Ucrânia, gerando temores de uma possível ofensiva.



Moscou assegurou que eram exercícios em resposta ao aumento das atividades da Otan no leste europeu. A retirada começou em 23 de abril, mas de acordo com Kiev, Otan e Washington é insuficiente.



- Revisionismo histórico -



Mais de 12 mil homens e 190 veículos e sistemas de armas começaram a desfilar após o discurso do chefe de Estado perante uma audiência de oficiais e veteranos neste desfile tradicional que marca a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial.



Os eventos de 9 de maio em toda a Rússia, com paradas militares nas principais cidades, representam um momento de comunhão patriótica dedicado aos quase 20 milhões de soviéticos mortos durante o conflito mundial.



De acordo com o instituto de pesquisas Vtsiom, para 69% dos russos, este é o principal feriado do ano.



"Para mim e minha família, é um feriado que celebra uma vitória do povo russo. Estamos orgulhosos, lembramos e honramos nossos entes queridos e nossos bravos soldados", declarou Yulia Goulevskikh, contadora que compareceu ao desfile militar com sua filha em Vladivostok, cidade no Extremo Oriente.



Somente após a queda da União Soviética, o grande desfile militar de 9 de maio na Praça Vermelha tornou-se um evento anual.



Em mais de 20 anos no poder, Putin colocou essa data no centro de sua política, exaltando o sacrifício dos soviéticos e regularmente acusando seus adversários ocidentais de "revisionismo" histórico antirusso por tentar minimizar o papel da União Soviética na derrota de Adolf Hitler.