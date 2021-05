Johnson parabeniza a líder independentista escocesa pela vitória nas eleições e a convida a cooperar

Boris Johnson parabenizou a líder do partido independentista escocês SNP, Nicola Sturgeon, neste sábado (8) por sua vitória nas eleições locais e a convidou para uma reunião com o governo britânico para tratar de "desafios comuns", como a recuperação após a pandemia.



"Acredito veementemente que os interesses das pessoas em todo o Reino Unido, e em particular na Escócia, são mais bem atendidos quando trabalhamos juntos", escreveu o primeiro-ministro britânico à chefe de governo escocês, de acordo com uma carta comunicada por seus gabinete.



Na realidade, seus objetivos são opostos.



Sturgeon planeja se apoiar na vitória de seu partido (64 dos 129 assentos no parlamento escocês) para exigir um segundo referendo sobre a autodeterminação da Escócia.



Já o primeiro-ministro britânico, que é quem tem a última palavra para autorizá-lo, se opõe categoricamente por classificá-lo de "irresponsável".



Sturgeon o advertiu que "simplesmente não há justificativa democrática para querer bloquear o direito do povo escocês de escolher seu próprio futuro".



Johnson também escreveu a Mark Drakeford, o primeiro-ministro galês cujo Partido Trabalhista venceu a eleição com 30 dos 60 assentos no parlamento local.



Johnson declarou que o Reino Unido deve "mostrar o mesmo espírito de unidade e cooperação que marcou nossa luta contra a pandemia", que deixa até o momento mais de 127.000 mortes no território britânico, que se se prepara para a recuperação pós-covid.



Por sua vez, Drakeford exortou o primeiro-ministro a "reativar as relações" com as diferentes nações que compõem o Reino Unido.