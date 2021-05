Os independentistas escoceses venceram as eleições locais para o parlamento com 64 cadeiras, a uma da maioria absoluta, o que lhes garante um quarto mandato consecutivo, de acordo com os resultados deste sábado (8).



Os verdes, também a favor da separação do Reino Unido, conquistaram oito cadeiras, representando uma maioria a favor da independência, enquanto os conservadores do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, alcançaram a segunda posição com 31 parlamentares.