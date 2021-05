Ministro iraniano afirma que ônus de Acordo Nuclear está com os EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou neste sábado, 8, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem de decidir se o país ficará ao "lado da lei", ou contra a mesma, tendo em vista as negociações por um acordo nuclear com Teerã. Segundo Zarif, o "ônus" está com Washington nas tratativas, uma vez que foi o ex-presidente dos EUA Donald Trump quem decidiu, há três anos, violar as obrigações do país no Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), como é conhecido o Acordo Nuclear de 2015. As afirmações foram feitas em uma postagem no Twitter.



A quarta rodada de negociações por um retorno ao JCPOA segue em Viena, envolvendo o chamado P5+1, com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização da Nações Unidas (ONU), EUA, China, Rússia, Reino Unido e França, mais a Alemanha, junto a representantes da União Europeia e os iranianos.