AstraZeneca pode pular autorização emergencial para vacina nos EUA

A AstraZeneca poderia ignorar o pedido ao Food and Drug Administration (FDA), o órgão regulador dos Estados Unidos, para autorização de uso emergencial de sua vacina contra a covid-19, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, e, em vez disso, buscar uma aplicação mais demorada para uma licença completa para a vacina.



Tal movimento atrasaria ainda mais qualquer implementação de vacinas da AstraZeneca nos EUA, onde o imunizante já foi produzido e armazenado. O governo federal e funcionários de saúde pública disseram que provavelmente não precisam de injeções da AstraZeneca por conta do amplo fornecimento de outras três injeções já autorizadas para uso.



A farmacêutica britânica indicou na semana passada que pretendia solicitar o sinal verde de emergência dentro de semanas. Mas também vem considerando um caminho diferente para a aprovação do medicamento nos EUA, segundo as fontes. Isso envolveria levar o que poderia ser vários meses para compilar e revisar os dados necessários para o que é conhecido como uma licença biológica, essencialmente um selo de aprovação não emergencial mais abrangente do FDA.



Fonte: Dow Jones Newswires.