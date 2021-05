Pessoas idosas e do grupo de risco devem ser vacinadas antes das crianças, pede OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta sexta-feira (7) que não se pode começar a vacinar crianças contra a covid-19 até que todos os países tenham vacinado os idosos e pessoas dos grupos de risco.



"Gostaríamos de enfatizar mais uma vez que a prioridade deve ser fornecer vacinas a todos os países do mundo para os grupos de maior prioridade antes de começarmos a vacinar os grupos com menor risco de infecção", afirmou a doutora Kate O'Brien, Diretora do Departamento de Imunizações e Vacinas da OMS, em entrevista coletiva.



O alerta surge após o Canadá aprovar na quarta-feira o uso da vacina Pfizer-BioNTech para adolescentes a partir dos 12 anos, tornando-se o primeiro país a aprová-la para essa faixa etária.



Os Estados Unidos devem seguir o exemplo canadense na próxima semana, enquanto a Alemanha anunciou que poderá oferecer a vacina contra a covid-19 a todos os adolescentes com mais de 12 anos até o final de agosto.



Expandir a vacinação para adolescentes em países ricos poderia abrir campanhas de vacinação para mais pessoas, ampliando a desigualdade tão criticada pela OMS.



"Quando as vacinas forem distribuídas de forma adequada e equitativa, de modo que cada país receba vacinas suficientes para os grupos prioritários, daremos as boas-vindas ao uso da vacina para os jovens", conclui O'Brien.