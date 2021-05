Petróleo fecha em leve alta

Os preços do petróleo subiram levemente nesta sexta-feira, após a divulgação de dados decepcionantes sobre a criação de empregos nos Estados Unidos, e apesar da situação sanitária ruim na Índia, um dos principais consumidores.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 68,28 dólares em Londres, alta de 0,27%. Em Nova York, o barril do WTI para junho subiu 0,29%, a 64,90 dólares. Na semana, o petróleo subiu 1,90%.



"O que devolveu a alta para o mercado hoje foi o relatório sobre o mercado de trabalho americano", explicou Phil Flynn, do Price Futures Group. "Isso dissipa os temores de um aumento dos juros, o que dá mais margem para o prosseguimento da reativação e o aumento da demanda de óleo cru."



